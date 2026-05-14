Yarım asırlık bekleyiş sona erdi! Şehit kabri 49 yıl sonra düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde görev başında hayatını kaybeden Piyade Er Hüseyin Coşkun’un kabri yıllar sonra şehit mezarı olarak yeniden düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, 1977 yılında görev başındayken hayatını kaybeden Piyade Er Hüseyin Coşkun’un Susuz Köyü Mezarlığı’ndaki kabri için 49 yıl sonra beklenen düzenleme yapıldı

 

Vazife malullüğü hakları verildi

6 Haziran 1977 tarihinde askerlik görevini Ağrı Doğubayazıt Telçeker Hudut Karakol Komutanlığı emrinde 1956/2 tertip piyade er olarak yapan Hüseyin Coşkun, görev başındayken askeri aracın trafik kazası yapması sonucu hayatını kaybetti. O dönem ailesine ilgili kanunlar çerçevesinde emekli sandığı tarafından şehit, vazife malullüğü hakları verildi.

 

Ancak anne ve babasının vefat etmesi ve SGK kayıtlarında dosyanın pasif duruma düşmesi nedeniyle Şehit Hüseyin Coşkun'un ismi yıllarca Afyonkarahisar'daki resmi şehit kayıtlarında yer almadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin yeğeni olan Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Alaaddin Coşkun'un durumu derneğe bildirmesi üzerine gerekli araştırmaların yapıldığını belirtti.

 

Şehit mezarına ilk ziyaret yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Afyonkarahisar Valiliği'ne başvuruda bulunularak, şehidin kabrinin yönetmelikte belirtilen tek tip şehit mezarı şeklinde yapılması talep edildi.

Afyonkarahisar Valiliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla şehit Hüseyin Coşkun'un Susuz Köyü Mezarlığı'nda bulunan kabri 49 yıl sonra yeniden düzenlenerek şehit mezarı haline getirildi.

 

Yeni yapılan şehitlik kabri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin yeğeni Alaaddin Coşkun, şehit babası Fuat Saraç ile gaziler Cihan İlhan ve Muharrem Korkusuz tarafından ziyaret edildi.

