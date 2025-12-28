  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’ye karşı Somaliland’a üs

Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Namazla dalga geçme rezaleti: Daha neyi bekliyoruz!

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

“Siz de yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin.” Yargıtay üyesi, “masumiyet karinesi”, “özel hayat”

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller

Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

'Seküler kesimin çatallı dili!'
Yerel Yarım asırlık aşk ve zanaat! Edremit'in son kadın kalaycısı Suzan usta geleneği yaşatıyor
Yerel

Yarım asırlık aşk ve zanaat! Edremit'in son kadın kalaycısı Suzan usta geleneği yaşatıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yarım asırlık aşk ve zanaat! Edremit'in son kadın kalaycısı Suzan usta geleneği yaşatıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Suzan Kaplan, unutulmaya yüz tutmuş ata yadigarı kalaycılık mesleğini omuzlayan Türkiye'deki sayılı kadın ustalardan biri olarak dikkat çekiyor. Tam 47 yıldır eşi Elmas Kaplan ile omuz omuza vererek körük başında ter döken Suzan usta, beş kuşaktır devam eden aile geleneğini büyük bir gururla sürdürüyor.

Balıkesir'in ilk kadın kalaycılarından olan Suzan Kaplan, 14 yaşında Elmas Kaplan ile evlendiğini evlenmeden öncesinde de, dede ve babasından kalaycılığı öğrendiğini söylüyor. Suzan Kaplan, geçmişte kalaycılığın köy köy, sokak sokak ve pazar pazar gezilerek yapıldığını da sözlerine ekliyor.

Yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan Elmas Kaplan ise Edremit'te mesleğin öncülerinden biri olduklarını söylüyor. Elmas Kaplan, eşiyle birlikte uzun yıllardır aynı dükkanda çalıştıklarını belirterek, kalaycılığın günümüzde giderek azalan meslekler arasında yer aldığını ve bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini dile getiriyor.

Suzan ve Elmas Kaplan çifti, yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin kültürel miras olduğunu vurgulayarak, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını bu yüzden mesleğin bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Kaplan ailesi, Edremit'te kalaycılık mesleğimi yapan son kişiler olduklarını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23