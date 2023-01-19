Yarım asırdır elinden makası düşürmedi

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 22.belgeselinde İznik’te elli yedi yıldır berberlik yapan 69 yaşındaki Recep Altın’ın hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çıraklığıyla birlikte elli yedi yıldır berberlik yaparak geçimini sağlayan Recep Altın icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor.

1954 yılında Osmaneli’ne bağlı Boyunkaya köyünde dünyaya gelen Recep Altın, ilkokul yıllarında meslek öğrenmek için geldiği İznik’te dedesi tarafından berberlik mesleğinde çırak olarak dönemin ustası Şevket Özer’in yanına verilir. O yıllarda ki usta çırak ilişkilerine değinen Altın “Usta çırak ilişkisi bir kültürdür. Bizler bu kültürde büyüdük, yetiştik bu yaşa geldik. Ustamızın yanında konuşamaz, oturamaz saygıda kusur etmezdik. O dönemin çırakları hep bu kültürler yetişti ve zanaatkâr oldu. Çıraklığı bugünde ve gelecekte de yaşatmak devam ettirmek önemlidir” diye konuştu.

“Gençliği muhakkak bir zanaatı olsun”

Meslekte çıraklık ile birlikte geçirdiği elli yedi yıllık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Recep Altın konuşmasında “Zor dönemlerde bu mesleklerde zorluklar içinde yapılıyordu. 1966’da başladığım çıraklık hayatımda taşıma suyla, mangal kömüründe suyu ısıtarak eski usturalar ile sakal traşı yapıyorduk. O usturaları bileme taşı ve kayışlarında bir saat bilerdik. Esnaflıkta önemli olan dürüstlük, güvenilirlik ve saygılı olmak. O dönemlerde belediye çay bahçesinde takım elbiseli kundura ayakkabılı büyüklerimiz otururdu. O bahçenin önünden geçerken bile kendimize çeki düzen verirdik. Çırak olarak dükkânımıza gelen büyüklerimizin ceketlerini şapkalarını fırçalar bahşiş alırdık. Gençlere tavsiyem muhakkak bir zanaatları olsun”

diye konuştu. Altın konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.