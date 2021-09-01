Yargıtay'ın yeni binası dua ile açıldı! Merdan Yanardağ böyle çıldırdı
Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması, CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı çıldırttı.
2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" dedi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın da dua ettiği görüntü, duyarlı Müslümanlarca takdirle karşılandı.
Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması, CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ise çıldırttı.
Yanardağ, "Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.