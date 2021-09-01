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Gündem Yargıtay'ın yeni binası dua ile açıldı! Merdan Yanardağ böyle çıldırdı
Gündem

Yargıtay'ın yeni binası dua ile açıldı! Merdan Yanardağ böyle çıldırdı

Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması, CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:58:00 -

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın da dua ettiği görüntü, duyarlı Müslümanlarca takdirle karşılandı.

Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması, CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ise çıldırttı.

Yanardağ, "Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Amine

Bunlarla İnşallah şeytanların hakimiyetini bitirip Allah'ın hakimiyeti olacak ortaçağ kâfir kafalilarda hak ettiklerini bulacak
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Secret

Orta çağin da gerisinde bu.... Dua siz açılan kaç tane hizmetiniz var diye sormak lazim
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