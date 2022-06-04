Yargıtay’dan ölümlü trafik kazasında “hız sınırı” kriteri

Kaza sonrası araçtaki yolculardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kazada tam kusurlu bulunan sürücü, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Hız limitini aştığı gerekçesiyle bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sürücünün mahkumiyetine hükmedildi. Bunun ardından sanık sürücü, kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kazada aracın durma, fren ya da reaksiyon mesafelerinin belirlenmediği, dolayısıyla hızının tespit edilmediği gerekçesiyle kararı bozdu. Sanığın bilinçli taksir kapsamında cezalandırılması için hız sınırının 2 katını aşmış olması gerektiğine işaret edilen kararda, sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığı gibi, olayda bilinçli taksir halini oluşturan başka da bir ihlalin görülmediğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yapılması bozmayı gerektirmiştir” denildi.