  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Yerel Yargıtay’dan ölümlü trafik kazasında “hız sınırı” kriteri
Yerel

Yargıtay’dan ölümlü trafik kazasında “hız sınırı” kriteri

2015 yılında Bitlis’te bir sürücünün, havanın yağmurlu olduğu bir günde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun dışına çıkarak devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:38:00 -
Yargıtay’dan ölümlü trafik kazasında "hız sınırı" kriteri

Kaza sonrası araçtaki yolculardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kazada tam kusurlu bulunan sürücü, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Hız limitini aştığı gerekçesiyle bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sürücünün mahkumiyetine hükmedildi. Bunun ardından sanık sürücü, kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kazada aracın durma, fren ya da reaksiyon mesafelerinin belirlenmediği, dolayısıyla hızının tespit edilmediği gerekçesiyle kararı bozdu. Sanığın bilinçli taksir kapsamında cezalandırılması için hız sınırının 2 katını aşmış olması gerektiğine işaret edilen kararda, sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığı gibi, olayda bilinçli taksir halini oluşturan başka da bir ihlalin görülmediğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yapılması bozmayı gerektirmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay