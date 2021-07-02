Yargıtay'dan "MİT TIR'ları davası" kararı!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına" ilişkin 54 sanıklı davada verilen kararlara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca ve eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişinin cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına" ilişkin 54 sanık hakkında verilen kararlarla ilgili incelemesini tamamladı. Kurul, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiye Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen cezaları onadı.

Ceza Genel Kurulu ayrıca, eski Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kubilay Ayvaz, eski Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdal Yılmaz, Mehmet Sağlam, Gürhan Esmeray, Mesut Çelik, Cumali Katırcı, Rahmi Ala, Serdar Güçlü, Mehmet Şirin Aslan, Ömer Muharrem Güneş, Ahmet Pola, Ahmet Yüksel, Mehmet Kılıç, Mehmet Mustafa Yardımcı, Berkant Aydın, Celalettin Bardakçı, Yener Yılmaz, Nihat Yılan, Baycan Görücü, Yemliha Kale, Vedat Sadak, Hasan Ülker, Soner Yıldırım ve İdris Karaçizmeli hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararlarını da onadı.

Öte yandan, Halil İbrahim Köse, Mahmut Özcan ve Hayati Özcan hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen hükümlerin bozulmasına karar veren kurul, 9 kişinin de dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme", bu belgeleri açıklama ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme", bu belgeleri açıklama ve FETÖ üyeliğinden toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca ise mahkeme heyeti tarafından, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme", bu belgeleri açıklama ve FETÖ üyeliğinden toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla ayrıca, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme", bu belgeleri açıklama ve FETÖ üyeliğinden toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası almasına hükmetmişti.

Kaynak: Sabah