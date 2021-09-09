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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...
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Gündem Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...
Gündem

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...

Yargıtay, fazla mesai ücretinin, ücret içinde olduğuna dair hükmün geçerli kabul edilemeyeceğine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 07:58:00 -
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...

22 yıl teknik müdür olarak çalıştığı şirketten ayrılan mühendis, İş Mahkemesi'ne başvurarak son net ücretinin 4.950 TL olduğunu, aldığı ücretlerin bir kısmının fazla mesai ücreti olarak gösterildiğini öne sürdü.

Fazla mesai yapmasına rağmen ücretinin ödenmediğini, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları olduğunu ileri sürdü.

Mahmeme alacaklarının kısmen kabulüne karar verildi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Bölge Adliye Mahkemesi yılda 270 saat fazla çalışma süresini, hesaplanan fazla çalışma süresinden tenzil etmiştir.

Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

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