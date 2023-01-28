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Ekonomi Yargıtay'dan kiralık araç kararı
Ekonomi

Yargıtay'dan kiralık araç kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kiralık araçla otoyoldan ihlalli geçiş yapılması nedeniyle araç sahibi hakkındaki icra takibinin reddedilmesini, araç sahibinin ödeme yaptıktan sonra ücreti kiracıdan tahsil etme imkanı bulunduğu gerekçesiyle bozdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:23:00 -
Yargıtay'dan kiralık araç kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir sürücü, kiraladığı araçla ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yaptı. Otoyolu işleten şirket, araç sahibi hakkında Bakırköy 7. İcra Müdürlüğünde icra takibi başlattı.

Araç sahibinin buna itirazı üzerine mahkeme, icra takibinde yanlış kişiye husumet yöneltildiği, geçiş ücretinden aracı kiralayanın sorumlu olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Bozma kararının gerekçesinde, Türk Borçlar Kanunu gereği kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerin aksi kararlaştırılmadığı sürece kiraya verenin sorumluğunda olduğu belirtildi.

Bunun dışındaki her türlü harç, fon, masraf ve ücretlerin kiracıya ait olduğu aktarılan kararda, "Kiralayanın bunları talep ve tahsile yetkili olduğu düzenlenmiştir. Böylece kiralayan/araç maliki söz konusu ödemeleri yaparak sözleşme hükümleri uyarınca kiracıya rücu ettirme imkanına sahip olabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uyuşmazlık konusu olayda, ihlalli geçişten kaynaklanan alacak nedeniyle araç sahibine husumet yöneltilebileceği bildirilen kararda, mahkemece "husumet yokluğu" sebebiyle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

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