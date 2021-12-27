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Gündem Yargıtay'dan Aziz Yıldırım hakkında flaş karar
Gündem

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım hakkında flaş karar

Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 5. Dairesi, üç isim hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:58:00 - 2021-12-27 19:58:55
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım hakkında flaş karar

 

Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 5. Dairesi, üç isim hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

 

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

“Camiamıza hayırlı olsun"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, yaptığı paylaşımda "3 Temmuz 2011 de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İst.13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg. 5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

2020 yılında 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın, yeniden görülmesi gerçekleşmişti.

 

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