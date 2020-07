Yargıtay, tır şoförlerine sefere çıktıklarında yapılan ödemelerin niteliğiyle ilgili içtihat belirlemedi

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu, yurt içi veya yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah, yolluk veya ücret-prim niteliğinde olup olmadığı, kıdem tazminatı ve prime esas kazancın hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda içtihat birliğine gitmedi - Kurul, tır şoförlerine her sefere çıktıklarında yapılan ödemenin niteliğinin, her dava dosyasında ve somut olayın özelliği ile delil durumu dikkate alınarak belirlenmesine karar verdi