Yargıtay sözleşmeli personel alımı 2018 başvuruları

Yargıtay son dakika personel alım ilan duyurusu yaptı. Buna göre, Yargıtay sözleşmeli personel alımı yapacak. Yargıtay alım başvuru şartına göre, en az ortaöğretim mezunu ve KPSS 2018 sınavına girmiş olan adayların başvurusunu kabul etmekte. İşte Yargıtay sözleşmeli personel alım başvurularına ilişkin son bilgiler

Yargıtay 38 sözleşmeli personel alımı yapacağını yayınladığı ilanla duyurdu. Yargıtay’dan yapılan açıklamada, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.” denildi.

Yargıtay sözleşmeli personel alımları

Yargıtay 33 ortaöğretim mezunu KPSS şartıyla sözleşmeli destek personel (Hizmetli) alımı yapacak. Meslek liselerinin tesisat teknoloji ve iklimlendirme alanının yapı tesisat sistemelri dalından mezun 3 sözleşmeli teknisyen alımı yapacaktır. Yargıtay sözleşmeli personel alım ilanına göre, lisans mezunu KPSS 2018 puanına göre, sözleşmeli inşaat mühendisi alımı yapacak.

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