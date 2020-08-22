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Aktüel Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı "nitelikli hırsızlık" saydı
Aktüel

Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı "nitelikli hırsızlık" saydı

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, gündüz saatlerinde kilitli olmayan kargo aracından paket çalana basit hırsızlıktan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu - Daire, sanığın eyleminin TCK'nin 142. maddesinde düzenlenen "nitelikli hırsızlık" suçu kapsamına girdiğine hükmetti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:08:00 -
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı "nitelikli hırsızlık" saydı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 17. Ceza Dairesi, gündüz saatlerinde kilitli olmayan kargo aracından paket çalan sanığa, basit hırsızlıktan ceza veren yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Eskişehir'de yaşayan bir kişi, kapıları kilitli olmayan park halindeki kargo aracından paket çalarak uzaklaştı.

Olayın fark edilmesinin ardından yapılan araştırma sonucu yakalanan şüpheli hakkında dava açıldı.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 141. maddesi kapsamında "basit hırsızlık"tan hapis cezası verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın eyleminin TCK'nin "nitelikli hırsızlık"la ilgili 142. maddesinin "1-c" bendindeki "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya
hakkında hırsızlık" suçu kapsamına girdiği sonucuna ulaşan Daire, nitelikli hırsızlıktan cezalandırılması gereken sanık hakkında basit hırsızlıktan hüküm kurularak eksik ceza tayin edilmesini bozma nedeni yaptı.

- Kanunun öngördüğü cezalar

Basit hırsızlığı düzenleyen TCK'nin 141. maddesinde "Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir." hükmü bulunuyor.

TCK'nin 142/1-c maddesinde ise hırsızlık suçunun, "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi" halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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