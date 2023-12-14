Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) resmen kullanıma açıldı! İşte şeffaf hukuk devleti

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı.

Yıllarca "Yargıtay kararları kamuoyuna açıklansın" diye talepler yapılıyordu. Bazılarının davaları bazı özel kararlarla bitiriliyor olmalıydı ki; içtihatlar hep kapalı devre bir avuç elit hukukçunun kontrolündeydi.

Şeffaf hukuk devleti olmanın gereği olarak güçlü bir adım daha atan Türkiye; içtihatlarını kapalı kapılar ardında saklamadan herkesin kullanımına açtı.

Kimler kullanabilecek?

YİM, hâkim ve savcıların yanında avukatlara ve tüm vatandaşlara hizmet verecek.

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Nasıl ulaşılacak?

YİM’e e-Devlet sistemi üzerinden erişilebilecek. Bunun yanında YİM’e mobil uygulama üzerinden erişim imkânı da sağlanacak.

YİM'in amacı nedir?

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM), Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tüm kullanıcılara yol gösterme amacıyla tasarlandı.

YİM’de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.

Bu sayede, tüm ülkede içtihat tutarlılığının ve mahkeme kararlarında uygulama birliğinin gerçekleştirilmesi, avukat ve vatandaşların davalarını doğru mahkemeye doğru delillerle açmalarının sağlanması, her düzeyde adalete erişimin kolaylaştırılması, bozma oranlarının azalmasıyla emek ve zaman tasarrufunun sağlanması hedefleniyor.

YİM’in öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

1-Kelimelerle yapılan aramaya ilave olarak yapay zekâ desteği sayesinde, gerçekleştirilen sorgu ile ilişkili olabilecek kararlara da ulaşılabilir.

2-Favoriler seçeneği kullanılarak, seçilen kararlara ilişkin klasörler ve alt klasörler oluşturulabilir.

3-Sorgu kriterleri “Sorgu Kaydet” seçeneğini kullanılarak kaydedilip sonraki girişlerde aynı kriterlerle kolaylıkla karar arama yapılabilir. Böylelikle, aranılan kriterlere uygun karar bulunamazsa ya da kriterlere uygun yeni kararlar yayımlandığında bilgilendirilmek istenirse, sorguya uygun bir karar YİM’e yüklendiğinde kullanıcı otomatik şekilde e-posta ile bilgilendirilebilir.

4-Sorguya uygun çok sayıda karar geldiğinde, (kararları açmadan) imleci listelenen kararlar üzerinde gezdirerek;

a)Özetler okunabilmektedir.

b)Kararların emsal niteliğine göre belirlenen önem dereceleri hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.

c) Karar türü, suç türü, mahkeme türü ve mahkeme adı gibi aranılan kararı bulmaya yardımcı olacak çok sayıda bilgi aynı anda incelenebilmektedir.

5-Sorguya uygun karar açıldığında anahtar kelime, hukuki kavram, hukuki konu ve karar özeti incelenerek (kararın tamamını okumaya gerek olmadan) kullanıcının beklentisine uygun bir karar olup olmadığını kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

6-“Genel Arama” ve “Detaylı Yargıtay Kararı Arama” başlıkları altında toplam 17 farklı sorgu kriterinden biri, birkaçını veya tamamı kullanılarak sistemde yüklü kararlara kısa sürede erişilebilmektedir.

7-YİM’in diğer özelliklerini öğrenmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yardım” ikonunu kullanarak destek alınabilir, “Öneri” ikonunu tıklanarak YİM’in daha çok gelişmesine katkı sağlanabilmektedir.