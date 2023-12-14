Yargıtay İçtihat Merkezi kullanımında yapay zeka dönemi

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Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı. YİM, hâkim ve savcıların yanında avukatlara ve tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tüm kullanıcılara yol gösterme amacıyla tasarlanan YİM'in öne çıkan özelleri arasında yapay zeka dikkat çekti.

E-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden erişim imkânı olan Yargıtay İçtihat Merkezi'nde kelimelerle yapılan aramaya ilave olarak yapay zekâ desteği sayesinde, gerçekleştirilen sorgu ile ilişkili olabilecek kararlara da ulaşılabilecek.