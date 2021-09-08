Yargıtay, evlenirken bu sözü verip tutmayanı haksız buldu! 'İçkiyi, sigarayı bırakacağım'

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Yargıtay tarafından bir karı-koca arasındaki boşanma davasında emsal niteliğinde karar verildi. Evlenmeden önce "sigarayı, içkiyi bırakacağım" sözü verip, evlendikten sonra bu sözünü tutmayan adam, kusurlu bulundu.

Fiziki şiddet uyguladığı belirlendi

Mersin'in Silifke ilçesindeki evli bir çift karşılıklı "boşanma" davası açtı. Erkek, boşanmaya gerekçe olarak, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebini, kadın ise, "pek kötü muamele" ve "onur kırıcı davranış" sebeblerini gösterdi. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerde; kocanın, eşine 25.07.2012 tarihinde fiziki şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği, kadının da 27.07.2012 tarihinde dava açtığı belirlendi.

'Söz verdiği halde bırakmadı'

Kadın ifadesinde, kocasının içki ve sigara gibi kötü alışkanlıkları olduğu hâlde, evlenmeden önce, sigara kullanmayacağını, içki içmeyeceğini vaat ederek kendisini evlenmeye razı ettiğini, istememesine karşın eşinin ikinci ve üçüncü çocuğuna hamile kaldığını, bu süreçlerde kötü alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi başına buyruk bir hayat yaşamaya başladığını, çocukları koz olarak kullanmaya başladığını, entrikacı ve maddiyatçı biri olduğunu, şiddete uğramadığı hâlde kendini dövülmüş gibi göstermeye çalıştığını, son olarak uyarılara rağmen düzelmeyen eşine boşanmak istediğini söyleyip evden ayrıldığını söyledi.

Kadını haklı bulan Yargıtay'ın karar metninde, şu ifadeler yer aldı:

"Tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladığı dönemde davacı-karşı davalı erkeğin ortak çocuk Yağmur'u görmek için müşterek haneye gittiği, kapının girişinde tarafların tartışmaya başladıkları, karşılıklı itiş kakış yaşandığı, erkeğin içeri girip eşini yatak odasına götürerek koluna vurduğu, saçını çektiği ve tanık ifadesine göre erkek eşin elinde bir yumak saç kaldığı, bu olay nedeniyle Silifke Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/1276 E., 2013/198 K. sayılı dosyasında tarafların yargılanarak ceza aldığı, bu olaydan iki gün sonra da davalı-karşı davacı kadının boşanma davası açtığı, diğer yandan erkeğin eşini etrafta 'ahlâksız, içkici' gibi sözlerle kötülediği tüm dosya kapsamı ile sabittir. Davalı-karşı davacı kadının ceza dosyasına konu fiziksel şiddet eylemi nedeniyle eşini affettiğine dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır."

SONUÇ: Davalı-karşı davacı (kadın) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatıranlara iadesine, davacı-karşı davalı erkeğin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20.06.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Pek kötü davranış nedir?

Dava tutanağında, "Pek kötü davranış"ın tanımı da yer aldı:

Pek kötü davranış, eşlerden birinin diğerine uyguladığı, vücut bütünlüğünü, bedensel veya ruhsal sağlığını bozucu ya da tehlikeye düşürücü davranışlardır. Dövme ve fiziksel şiddet uygulama, evden kovma, aç bırakma, anormal cinsel ilişkiye zorlama gibi davranışlar pek kötü davranışa örnek olarak gösterilebilir. İşlenen fiilin devamlılık arzetmesi zorunlu olmamakla birlikte pek kötü davranış eyleminin zülüm ve işkence boyutunda olması gerekmektedir."