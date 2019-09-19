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Yargıtay eski üyesi Ahmet Toker'in cezası belli oldu

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:21
Yargıtay eski üyesi Ahmet Toker'in cezası belli oldu

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:21
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