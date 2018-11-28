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Yargıtay cemevi ve elektrik faturası kararını verdi

Yargıtay, cemevleriyle ilgili olarak açılan "aydınlatma giderlerinin devlet tarafından ödenmesi" davasında kararını verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
Yargıtay cemevi ve elektrik faturası kararını verdi

Cem Vakfı tarafından açılmış olan "aydınlatma giderlerinin devlet tarafından ödenmesi" davasında Yargıtay yerel mahkemenin Cem Vakfı lehine olan kararını onadı.

Yargıtay kararı onadı

Yargıtay, yerel mahkemenin Cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik faturalarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğine hükmeden kararını onadı.

Davayı takip eden avukatlardan Riyad Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cemevlerinin ibadethane sayılması için yürütülen hukuki sürecin 15 yıldır devam ettiğini, Yargıtay'ın son kararının ardından artık Hükümet'ten yasal bir düzenleme beklediklerini belirtti.

Davanın geçmişi

Cem Vakfı, Cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine ilişkin düzenleme talep ettiği için, elektrik faturalarını ödemiyordu. Bunun üzerine BEDAŞ fatura borcu nedeniyle icra takibi başlattı. Kaşılıklı itirazlarla ilerleyen süreçte yerel mahkeme önce BEDAŞ lehine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) Türkiye'deki hukuki süreç devam ederken 2014 yılında cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin karar verdi. Yargıtay AİHM kararı üzerine o dönemde dosyayı bozma kararı verdi. Yargıtay'ın kararı bozması sonucu BEDAŞ temyize gitti ancak yerel mahkeme bu kez BEDAŞ aleyhine karar verdi.

Yargıtay son olarak yerel mahkemenin BEDAŞ aleyhine olan kararını onadı ve böylelikle Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti. Avukat Yıldız "Kanunlarda henüz Alevilik inanç sayılmıyor. Hükümetin burada düzenleme yapması ve Aleviliği inanç grubu olarak tanınması lazım" dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Yargıtay
  4. AİHM
  5. Cem Vakfı
  6. BEDAŞ
  7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

YORUM YAZ

  • vatandas sabrivatandas sabri31 dk önce
    bu karar TC nin Laiklik kanunlarina aykiridir!eger Alevilik Islamin icinde ise,o zaman Cemevlerine Dedeleri ancak Diyanet gönderebilir!yok Islamin disinda ise, o zamanda diger Dindekilerinde ki gibi,masraflari kendleri ödemeli!
  • NuriNuri34 dk önce
    Ben de yeni bir din uydurayım evimi de ibadet merkezi yapayım elektriğimi de devlete ödeteyim yani benim dinime inanmayan seksen milyon vatandaşa. Ne güzel hayat !
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