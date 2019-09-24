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Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı

Yargıtay, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu.

24 Eylül 2019 Salı 13:21
Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr   Yargıtay, KCK ana davasında yargılanan HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Ramazan Morkoç, Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Senanik Öner, Bayram Altun’a verilen 21 yıl hapis cezasını uygun buldu.

Hatip Dicle’nin 9 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay, Hasan Hüseyin Ebem, Abbas Çelik, Zülküf Karatekin, Nadir Bingöl, Ahmet Erdem, Cibrahil Kurt, Yurdusev Özsökmenler, Mehmet Hatip Dicle, Nihayet Taşdemir, Pınar Işık, Elif Kaya, Yüksel Baran, Pelgüzar Kaygısız, Pero Dündar, Sara Aktaş, Zahide Besi, Musa Farisoğulları, Adil Erkek, Mahmut Okkan ve Burhan Karakoç’a “örgüt üyesi olmak” suçundan 9 yıl hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi’nin kararını uygun buldu.

Leyla Güven’in cezasını uygun buldu

Yargıtay, Demir Çelik, Mehmet Tari, Hasan Fırat Üner, Hasan İraz, Celal Yoldaş, Fırat Anlı, Selim Sadak, Hüseyin Kalkan, Songül Erol Abdil, Ethem Şahin, Emrullah Cin, Fikret Kaya, Aydın Budak, Leyla Güven, Gülcan Şimşek, Nuran Atlı Söyler, Abdullah Akengin, Şeyhmus Bayhan, Ahmet Zirek, Engin Kotay, Kerem Duruk, Esma Güler, Özlem Yasak, Rojda Balkaş Akyüz, Ramazan Ödemiş, Ramazan Debe, Muharrem Erbey, Tuncay Ok, Ahmet İlan ve Mustafa Doğru’ya 6 yıl 3 ay hapis cezasını da onadı.

Ahmet Türk’ün 15 aylık hapis cezasına onay

Yargıtay, teröre destek vermek suçundan İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu. Yargıtay, Mustafa Ocaklık, Abdurrahim Tanrıverdi, Osman Ocaklık, Nazim Çağlak’a verilen 6’şar yıl 9’ar ay, Zübeyde Zümrüt’e verilen 5 yıl 2 ay, Serdar Ziriğ’e verilen 5 yıl, Murat Tuğrul 5 yıl 7 ay 15 gün, Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasını onadı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:21
  1. Mardin
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. Bingöl
  5. Aydın
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