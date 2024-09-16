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Medya Yargının üzerindeki baskı artıyor! Sosyal medya, adaleti işte böyle boğuyor
Medya

Yargının üzerindeki baskı artıyor! Sosyal medya, adaleti işte böyle boğuyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:05:00 - 2024-09-16 11:23:59
Yargının üzerindeki baskı artıyor! Sosyal medya, adaleti işte böyle boğuyor

Star yazarı Cüneyd Altıparmak, sosyal medyanın yargı üzerindeki etkisini ele aldı. Altıparmak, sosyal medya baskısının hukukun bağımsızlığını tehdit ettiğini ve yargının karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin adaletin tecellisini zorlaştırdığını ifade eden Altıparmak, sosyal medyada doğru bilgi kanallarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Cüneyd Altıparmak, şunları kaydetti:

Star yazarı Cüneyd Altıparmak, sosyal medyanın yargı üzerindeki etkisini ele aldı. Altıparmak, sosyal medya baskısının hukukun bağımsızlığını tehdit ettiğini ve yargının karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti. Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin adaletin tecellisini zorlaştırdığını ifade eden Altıparmak, sosyal medyada doğru bilgi kanallarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Cüneyd Altıparmak, şunları kaydetti:

"Pek tabi yargıyı her dönem bir biçimiyle baskı altında tutan birçok unsur olmuştur. Son zamanların en etkili "baskı unsuru" ise sosyal medya... Bu baskı üç aşamada devreye giriyor: Hakimlerin verdiği kararlara etki etmesi, kararın sosyal medyada tartışılarak tüketilmesi, kişi hakkında verilen kararın beğenilmemesi...

İÇ SESİMİZ SORUNLU!

En yakın örneği Dilan Polat meselesi. Sosyal medya üzerinden oluşan algı ile yükselen talep ve sonrasına gelen tahliye. Bu ister istemez tartışılıyor. Tam tersi de söz konusu: Elmalı Davası. İnsanların "gördükleri" olay karşısında tepki göstermeleri kadar normal bir durum yok. Ancak bize özgü bir hal var ve bunun nedeni ise tek başına sosyal medya değil. Sosyal medya bu "defolu halimizi" kolayca yayabilmemizi sağladı o kadar. Kişilerin suçsuz olabileceğine inanmıyoruz biz. Neredeyse hepimizin iç sesi "vardır bir şeyler, olmasa hiç böyle olur mu?" şeklinde...

"MASUM DEĞİLİZ, HİÇBİRİMİZ"

Hukukun en temel ilkesi bir kimsenin suçluluğu ispat edilip hakkındaki karar kesinleşinceye kadar masum yani suçsuz olduğunun kabul edilmesidir. Bu en temel haktır. Bunun tartışılması bile düşünülemez. Hukuk zanla, düşünceyle veya yorumla sonuç çıkaramaz, hüküm kuramaz. Ama mesele "sosyal medyalık" olunca bu karinenin yerinde yeller esiyor. Değme hukukçular bile "aslında bundan bu mana çıkar" şeklinde ifadeler ile başlayan cümleler kurabiliyor...

ÇUKURA DÜŞMEK

Bu çağın en büyük sarmalı ve sorunu bu... Bir olay sosyal medya çukuruna düşünce kendinizi ibra etmeniz neredeyse imkânsız... Mahkeme hakkınızda beraat kararı verse bile sosyal medyada verilen hüküm geçerliliğini yitirmiyor. Kulaktan dolma, yoruma dayanan veriler, "sansasyon" ve "etkileşim" meraklılarının eline düşünce vay halinize...

İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRALIM!

Pek tabi sorun sosyal medyada değil sadece. Bizde. Linç etmeye, muhalefet olsun diye tepki göstermeye, sırf işimize geliyor diye yalan olduğunu bile bile yaymaya meraklı olan biziz. Sosyal medya sadece bunu hızlandırıyor ve etkisini arttırıyor. Bir de geriye dönük bir kayıt oluşturma işlevi görüyor. Birisi hakkında basit bir arama yapınca, yalan-yanlış ne varsa dökülüyor önümüze... Araştırmak, gerçek mi diye kontrol etmek zahmetli iş, girmiyoruz bu yükün altına... İşte böylece yalan "algıdan olguya" dönüşüyor. Alıcısı biziz, yayanı biziz, inananı biziz yalanın, iftiranın aracısı sosyal medya...

LİNÇ TEHDİDİ...

Hâkim, bir karar verirken kendisini "baskı altında" hissetmemesi gerekiyor. Yani hakim dosyaya bakarken "tutuklarsam" veya "tahliye edersem" "linç edilir miyim? " diye düşünüyorsa ortada bağımsızlıktan, tarafsızlıktan bahsetmek mümkün değil... Mesela, sosyal medyada "köpürtülmüş bir meselede", linçe başlanmış kimseye dair hakim karar verirken sosyal medyaya göz atarsa, ne düşünür? Dosyadaki veriler ile sosyal medyada konuşulanlar arasında bir uçurum olsa bile "rahat" olabilir mi? Bence hayır... Bunun misallerini görüyoruz, yaşıyoruz uygulamada... Bir de tam tersi olabiliyor. Dosyadaki bulgular eksik ve bunu ancak sosyal medyadaki "görüntü veya tanık paylaşımları" ile tamamlamak mümkün... Bunun bir dengeye oturtulması şart...

ÇÖZÜM NE OLABİLİR Kİ...

Çözüm için çok şey söylenebilir ama birkaç husus var kendimce önemli gördüğüm:

Birincisi: Hukuk okur-yazarlığını arttırmalıyız. Tahliye, tutuklama, beraat, mahkumiyet vb. gibi kavramlardan doğan kafa karışıklıkları başta olmak üzere bir çok konuda yurttaşın bilgisini arttırmak şart. Zira artık eskisi gibi değil hukuki durumu herkes merak ediyor ve konuşuyor.

İkincisi: Hakimlerin ve savcıların sosyal medya kullanımı ve adliyelerin bu yolla bilgi paylaşımının önünü açmak gerekiyor. Bu çağın en büyük sorunu "doğru ve gerçek bilginin" gecikmesi ve bu aşamada "yalanın ve manipülasyonun" toplumsal olguyu inşa etmesi.

Üçüncüsü: Sosyal medya gazeteciliğini bitirmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için doğru bilgi kanallarının çoğalmasının yanında sosyal medyada habercilik yapanların da "basın kurallarına" tabi olması ve bu bağlamda kayıt altına alınması. Aksi takdirde itibar suikastlarını durdurmak mümkün değil.

Ve son olarak, sosyal medyada bulunan delillerin dosya kapsamına alınmasına dair usul ve esasların belirlenmesi ve polise, savcıya ve hâkime bu konuda yetki verilmesi gerekiyor.

Peki sizce ne gibi tedbirler gerekiyor?"

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Yorumlar

Dogrucu Davud

Sıralama yanlış, 1-Hakim ve savcılar karar verirken, suçun kendisine, çocuğuna, annesine, babasına karşı yapılmış gibi karar vermesi, yani mepati yapması lazımdır. Savcı döv at hapise masum insanı döv tutuksuz yargıla. Bir kağıt not ile aracının camına zarar ver, gözaltına al. Böyle adalet, hukuk olmaz. Hele hele bir hukuk, savcının aracının ön camı kadar değerimiz yok gibi davranamaz. Hukuk namuslu insanı mı korumalı, yoksa namussuzlar mı?

KEMALİST

BİR SOSYAL MEDYA DÜŞMANLIĞIDIR GİTMEKTE! NE ALAKA VAR KANUN NEYSE O UYGULACAK, TABİ İŞLERİNE GELMEDİKLERİNDE ,İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADIKLARINDA SOSYAL MEDYA ŞÖYLE SOSYAL MEDYA BÖYLE .. ONLAMAZSA ZATE SENİ KİM SEYREDER KİM TAKİP EDER BİR SOR ÖNCE? DEDLİLLERLE SARİHTİR HERŞEY...SOSYAL MEDYADA VE SOSYAL MEDYA OLMAZSA O YAZAR ÇİZE TAKIMINI HABER TAKIMINI KİMSE İZLEMEZ ONUN DIŞINDA KİMSE MEDYAYI İZLEMİYOR DİZİ FİLİMLER İZLİYORRRR BAŞKA NE İZLİYOR ?SOSYAL MEDYA BU ÇAĞ VE GELECEKTE TV BAKIN ALT MENÜLERE KOCA BİR CEP TELEFONU UYGULAMADIR, TV LER ARTIK DÜNYA BUNA DÖNMÜŞ ZATEN NE ZANNEDİLİYOR YA?ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARA GENÇLERE DOĞRUYU İYİ OLANI MEDYA EĞİTİMİ VERMEKTİR EĞER BU EĞİTİM VERİLEMİYORSA BURDA SORUN VAR SOSYAL MEDYADA SORUN YOK 1997 DEN BERİ EV KULANICILARI İNTERNET KULANIYORLAR..EE?
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