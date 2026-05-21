Yargıdan darbe yiyen CHP trolleri sokak çağrılarına başladı! Özel çetesinin sosyal medyadaki tetikçileri açıkça kaos provokasyonuna başladı

CHP fonlu sosyal medya trollerinin başında gelen "KaiserCHP" isimli şaibeli hesap, mahkeme kararının hemen ardından adeta düğmeye basılmış gibi provokasyon fitilini ateşledi. Siyonistlerin ve Batı dünyasının her sıkıştığında başvurduğu sokak argümanlarına sarılan trol hesabı, takipçilerine "DAĞILMAMAK ÜZERE DERHAL SOKAK DERHAL" çağrısında bulunarak milli güvenliği ve iç istikrarı hedef alan açık bir provokasyona imza attı.

Kirli Yapı Köşeye Sıkışınca Sokak Kartını Oynadı

Müteahhit kliğinin ve parti içindeki gayrimeşru düzenin tasfiye edilmesiyle paniğe kapılan bu trol ağının, yargının adil kararını gölgelemek için sokakları karıştırma niyetinde olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Kendi kurultay usulsüzlüklerini, delege rüşvetlerini ve akçeli işlerini örtbas etmek amacıyla adeta kaos çığırtkanlığı yapan bu zihniyetin ajitasyon ve sokak çağrıları, kamuoyunda büyük tepki toplarken emniyet güçlerinin bu provokatif hesaplarla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.