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Medya Yargı'dan ATV dizisine katıldı
Medya

Yargı'dan ATV dizisine katıldı

Geçtiğimiz sezon Yargı'da rol alan Başak Gümülcinelioğlu, ATV'de ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları dizisine dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 18:59:00 -
Yargı'dan ATV dizisine katıldı

Son olarak Yargı dizisinde oynayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisinde rol alacak. Güzel oyuncu, dizide Turna rolünü oynayacak.

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde sezon finalinde kadrodan ayrılan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Turna rolünü oynayacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinden ayrılan Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Gümülcinelioğlu'nun Bozdağ Film'in çekeceği "Ateş Kuşları" dizisinin başrolü için imza aşamasında. Başarılı oyuncu, dizide Turna karakterine hayat verecek.

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