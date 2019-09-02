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Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara çağrısı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savcı Fatou Bensouda’dan işgal devleti İsrail'in kanlı Mavi Marmara saldırısıyla ilgili soruşturmasını yeniden gözden geçirmesini istedi. Mahkemeden yapılan açıklamada Savcı Bensouda’ya konuyu yeniden gözden geçirmesi için 2 Aralık tarihine kadar süre verildiği belirtildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
Yargıçlardan dikkat çeken Mavi Marmara çağrısı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savcı Fatou Bensouda'dan Mavi Marmara soruşturması konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Bensouda, 2014 yılında işgal devleti İsrail'in kanlı Mavi Marmara saldırısıyla ilgili soruşturulmasına gerek olmadığını dile getirmişti.

Bensouda daha önce de mahkeme yargıçlarının bu yöndeki çağrısına rağmen dava açılmasına gerek olmadığını dile getirmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada Savcı Bensouda'ya konuyu yeniden gözden geçirmesi için 2 Aralık tarihine kadar süre verildiği belirtildi.

10 Türk şehit olmuştu

Gazze'deki ablukayı kırmak adına Türkiye'den yola çıkan ve Komor Adaları bandralı olan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail askerleri silahlı baskın düzenlemişti. Olayda 10 Türk vatandaşı şehit olurken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne daha önce Komor Adaları tarafından başvuru yapılmış ancak Savcı Bensouda 2014 Kasım ayında mahkemenin soruşturma açmasına gerek olmadığı kanaatini açıklamıştı.

İşgal devleti İsrail saldırıyla ilgili olarak resmen özür dileyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:50
  1. Uluslararası Ceza Mahkemesi
  2. savcı Fatou Bensouda
  3. Mavi Marmara
  4. İsrail
  5. Gazze
  6. Türkiye
  7. Komor Adaları
  8. yargıç
  9. yargıçlar

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