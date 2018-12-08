Yargı laikçi kıskaçta

Hakkı Bilir İstanbul

17/25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası yargıdan temizlenen FETÖ’nün boşluğunu, eski Türkiye artıkları doldurmaya çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 16 yılda kazanılan bütün temel hak ve özgürlükler, 28 Şubat özlemi çeken yargı mensuplarınca geri alınmak isteniyor. Danıştay’ın andımız kararının yankıları henüz geçmemişken, yüksek yargı içerisinden gelen başörtüsü karşıtı söylemler, vesayetin yargı içerisinde halen hüküm sürdüğünü gözler önüne seriyor. Adalet Bakanlığı’nın, objektif ve tarafsız bir yargı oluşturma gayretini suiistimal eden, vesayetçi yargı mensupları, aba altından sopa göstermeye devam ediyor. Akit’e konuşan hukukçular, kemalist yargı mensuplarının rol kapma derdinde olduğunu belirterek, yargının sabote edilmeye çalıştığını söylediler.

28 Şubat’ı hortlatmak istiyorlar

Avukat Hamza Uçan, 28 Şubat özlemi çeken yargı mensuplarının olduğuna işaret ederek, “FETÖ’den boşalan koltuğu tekrar 28 Şubatçı cuntacı zihniyet doldurmaya çalışıyor. Bu bilinen bir durum. Kemalist unsurlar, 28 Şubat’a dönmek için ellerinden gelen hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar” dedi. Yargı içerisinde kemalist bir zihniyetin yuvalandığını kaydeden Uçan, şöyle devam etti: “Bu çok bilinen bir durum. Müslümanların temel hak ve hürriyetlerini engelledikleri döneme dönmek istiyorlar. Burada uyanık olmak lazım. Danıştay savcısının verdiği mütalaa, 28 Şubat zihniyetinin tekrarından başka bir şey değil. Danıştay’daki son çıkışa bakın. 28 Şubat sürecinde de ne denilmişti? Türban laiklik ilkesine aykırıdır denilmişti. Kemalistler bu şekilde 28 Şubatçı zihniyeti hortlatmaya çalışıyor.”

Yargıya sabotaj yapılıyor

Hukukçu Ali Osman Bağırgan da, yargı içerisinde sabotaj girişimleri olduğunu belirterek, “Adalet Bakanlığı’nın objektif ve bağımsız bir yargı oluşturma çabası, vesayetçiler tarafından sabote ediliyor. Bu durumun önüne geçmek lazım” dedi. Son dönemde yargı içerisinde gelen çıkışların rol kapma niteliğinde olduğunu kaydeden Bağırgan, şöyle devam etti: “17/25 Aralık süreci ve 15 Temmuz’dan itibaren yargı içersine sızmış FETÖ’cüler, devletimizin ve bakanlığın sıkı takibiyle yargıdan atıldı. Şimdi onlardan kalan boşluğu, vesayet sevdalıları doldurmaya çalışıyor. Bu duruma seyirci kalınmamalı.”