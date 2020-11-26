Yargı dünyasının acı kaybı! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İstanbul Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından acı haberi, "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadeleri ile duyurdu.
Bakan Gül'den taziye mesajı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bakan Gül mesajında, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerinde bulundu.