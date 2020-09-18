'Yardımlaşma’ya 2 milyar lira kaynak

Selçuk, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, ek olarak 4 “periyodik pay” daha gönderdiklerini belirterek, “Salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk” dedi.