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Ekonomi 'Yardımlaşma’ya 2 milyar lira kaynak
Ekonomi

'Yardımlaşma’ya 2 milyar lira kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ile mücadele kapsamında mart ayından bu yana 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfina 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:07:00 - 2020-09-18 09:08:31
'Yardımlaşma’ya 2 milyar lira kaynak

Selçuk, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, ek olarak 4 “periyodik pay” daha gönderdiklerini belirterek, “Salgın sürecinde mart ayından bu yana vakıflarımıza 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk” dedi.

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