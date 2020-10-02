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Dünya Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'ın tarafında olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:27:00 -
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Türkiye’nin koronavirüs sürecinde büyük yardımlar yaptığı İspanya, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın yaptığı provokasyonları görmezden gelerek tepki çeken bir açıklama yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Güney Kıbrıs’a ziyaret düzenledi.

Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’deki Güney Kıbrıs ve Yunanistan dayanışmasını desteklediklerini açıklayan Laya, ‘Tek taraflı hareketleri reddediyoruz. Türkiye’nin tek taraflı enerji rezervi arayışını kabul etmiyoruz’ dedi.
İspanyol bakan, bölgedeki tek çözümün diyalog olduğunu kaydetti.

Dendias’tan yine aynı çıkış

Yunan bakan Nikos Dendias ise AB’nin Türkiye’yiyaptırım listesine alması gerektiğini söyledi.

Türkiye yardım etmişti

Türkiye, koronavirüs pandemisinde İspanya’ya maske ve tıbbı malzeme yardımı yapmıştı. Laya ise o dönem Türkiye’ye teşekkür etmişti.

Çavuşoğlu yüzüne yüzüne vurmuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın Ayasofya için "ortak ev" sözüne müdahale ederek, "Farklı inançlara ibadet edilmesi anlamında ise bu mümkün değil" dedi.

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Yorumlar

Hakkı

Tüm Avrupa'yı yönlendiren siyonizmdir..Bu şirketler tüm dünyayı ele geçirdiği için ve devlet adamlarını da onlar atadığı için devlet adamları onların sözünden dışarı çıkamazlar..İspanya halkının bizimle bir alıp veremediği yok..Fakat Akdeniz tiyatrosunda oynanan oyun gereği İspanya Yunanistan tarafında olması gerekiyor..
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Abdullah

Ne de olsa haçlı rahibesi,onların dini imanı çıkarlarıdır.Medeniyetsizliği medeniyet olarak avrupa ve onların yamağı lavrensin torunlarından(arab geçinen yavşakları kasdettik) ne beklenir ki?
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