  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Kilis’te din görevlileri tarafından ihtiyaç sahillerine yardımlar teslim edilmeye devam ediyor.

2020-04-27 14:50:58 -
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Kilis’te din görevlileri tarafından ihtiyaç sahillerine yardımlar teslim edilmeye devam ediyor.


Kilis İl Müftülüğü Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüleri Vefa Sosyal Destek Projesi kapsamında yüzleri güldürmeye, gönüller almaya, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Kilis İl Vaizi İlknur Türe, kendi çevresinden topladığı bütün yardımları Kilis Müftülüğü ve Kilis Diyanet Vakfı şubesi koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı