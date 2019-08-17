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Yardımeli Derneği dünyaya bayram sevinci yaşattı

Merkezi İstanbul’da bulunan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 30 ayrı ülkede 110 görevli ekibi dünyanın dört bir yanına giderek kıtlık, doğal afet, savaş, göç ve sefaletle boğuşan ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:06
Yardımeli Derneği dünyaya bayram sevinci yaşattı

Merkezi İstanbul’da bulunan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 30 ayrı ülkede 110 görevli ekibi dünyanın dört bir yanına giderek kıtlık, doğal afet, savaş, göç ve sefaletle boğuşan ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulundu.


Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, 30 ülkede kurban çalışmasının yanı sıra fidan dikim etkinliği de yaptı. "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" sloganıyla yapılan çalışmada, hisse sahipleri gönüllülük esasına göre daha önce belirlenen bölgelere fidan diktirdi. Yapılan yardımlar ve fidan dikimine ilişkin açıklamada bulunan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Sadık Danışman, Yardımeli Derneği 2019 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında 30 ayrı ülkede 110 görevli ekibimiz ile bulunduğunu belirterek, “Belirtilen ülkelerden birisi olan Kuzey Irak’taki Halepçe’de de Diyarbakır’dan Hayat-Der’den Yardımeli Derneği Gönüllüsü Mehmet Turan ve Şükrü Kaya kardeşlerimiz oldu. Bu yıl kurban organizasyonumuza Gana, Kamerun ve Çad’ı kattık. Yurt içinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Kayseri ve İstanbul’un yanı sıra İstanbul ile Doğu Türkistanlılara, Filistinlilere, Mısırlılara, Suriyelilere, Yemenlilere yönelik kurban kesimlerimiz oldu. Kurban Organizasyonumuzda Suriye’nin Carablus şehrinde Yetim Ali köyünde kurban kesimi yapıldı. Yemen, Gazze ve Kudüs’te ise partner kuruluş aracılığı ile kurban kesimi yapıldı” dedi.


Bağışlanan her kurban için bağışçıların adına önceden belirlenen bölgelere birer fidan diktiklerini de belirten Danışman, “Bunun yanı sıra kurban organizasyonumuz ile doğaya bir faydamız olması amacıyla ’Bir Kurban Bir Fidan’ projesini de hayata geçirdik. Proje kapsamında verilen her kurban vekaleti için bir fidan ekimi yapılacak. Fidanlar, yurt içinde ve yurt dışında belirlenecek bölgelere fidan ekme zamanında ekilecektir. Yardımeli Derneği Genel Başkanı olarak kurban organizasyonumuzda görev alan görevlilere, emeği geçenlere, kurban vekaletini bizlere emanet eden bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.


Organizasyonun bir parçası olan Diyarbakır’da bulunan Hayat-Der Yöneticileri Mehmet Turan ve Şükrü Kaya’da yaptıkları açıklamada, “Bu mübarek günde mazlumları sevindirmek ve onların duasını almak kadar dünyada güzel bir şey olamaz bizlerde gönüllü olarak ailemizi bırakarak Halepçe’ye geldik kurbanlıkları kestik. Hayır hasenat sahiplerinden Allah razı olsun. Bizlere kalacak bir duadır. Bizler Allah için mücadelemizi yapmaktayız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:06
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