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Ekonomi Yardımcıoğlu: İsveç Asla NATO’ya girmemeli
Ekonomi

Yardımcıoğlu: İsveç Asla NATO’ya girmemeli

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Danimarkalı Siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kur’an’ı Kerim yakacağına izin verilmesi üzerine İsveçli siyasetçilere sert tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, sırf bu yüzden dahi İsveç’in NATO’ya girmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:24:00 -
Yardımcıoğlu: İsveç Asla NATO’ya girmemeli

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’i yakacağını açıklamıştı. İsveç polisi ise Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması için izin vermişti.

Yaşanan skandalın ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, duruma çok sert tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, “Resimdeki açık büfe çocuğu, İslam karşıtı siyasetçi Rasmus Paludan. Yarın Stokholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakacağını söylemiş! Tüm ülkenizin yandığı günleri görmeyi arzu ediyorum. Sırf bu bile NATO’ya girmemeniz için yeterlidir benim için” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu alçak eylemin asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Yardımcıoğlu, şu paylaşımda bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Akar, Sayın Çavuşoğlu, Sayın Kalın. Sakın ha! Asla olumlu oy kullanamazsınız, kullanmamalısınız. Ben buradan söylemiş olayım; Allah sorar bunu kesinlikle ve bu bedelin ödülü de büyük olacaktır. Lütfen. Sakın. Din bahsi bu Azizim. ABD uçaklarını istemiyoruz. Kendilerinin olsun o uçaklar. Yunanlara satsınlar. Biz kendi uçağımızı kendimiz yaparız. Kötü müttefik adamı uçak sahibi yapar! Eksik olmasın o kötü müttefikler. Hepiniz de aynısınız ayrıca. Müttefiklere bak! İsveç asla NATO’ya girmemeli.”

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