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Yardımcı: VAR'dan dönüş yok

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı, ''VAR sisteminden geri dönüş yok. Diğer ülkelerle kıyaslandığında çok başarılıyız" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:13
Yardımcı: VAR'dan dönüş yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü oynayacağı Rusya karşılaşmasından önce hazırlık maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı mücadele öncesinde BeIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Rize'deki ilk milli maç olduğuna dikkat çeken Yardımcı, ''Ben Rizeliyim, burada doğdum büyüdüm ve benim için çok önemli birgün. İlk defa A Milli Takım Rize'ye geldi ve hemşehrilerim gerekli desteği verecekler. Anadolu'nun her yeri güzelliklerle dolu, her köşesinde takımımızı insanlarla buluşturduk, çok coşkulu bir destek vardı Anadolu'da bugün yine o coşkuyu göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da gençleşme operasyonu bulunduğunu dile getiren Yardımcı, "Takımımız bir gençleşme sürecinden geçiyor, Rusya maçında istediğimizi alamadık ama İsveç maçında iyi oynadık. Deplasmanda Rusya karşısında iyi bir futbol oynayacağımıza inanıyorum, Bosna maçı da bunun provası olacak." yorumunda bulundu.

"VAR'DAN GERİ DÖNÜŞ YOK"
Yardımcı, son günlerde tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR)la ilgili de konuştu. Diğer ülkelerle kıyaslandığında başarılı olunduğuna dikkat çeken Yardımcı, "VAR sistemi yeni uygulanıyor, bir 1 senedir eğitimlerini yapıyoruz. Teknik aksamlardan dolayı sorunlar yaşanıyor ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda biz çok başarılıyız. VAR'dan geri dönüş yok ve bütün dünya bu sisteme geçiyor. Bizde sadece teknik sorunlar yaşanıyor, giderek bu sistemden daha da oturacak ve bu sistemden geri dönüş yok.'' ifadelerini kullandı.

5 DAKİKALIK KESİNTİ OLMUŞTU
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Fenerbahçe - Başakşehir maçının son kısımlarında VAR uygulaması arızalanmıştı. Eljero Elia'nın attığı gol esnasında VAR'a ulaşılamamış ve yaklaşık 5 dakika boyunca bir kesinti olmuştu. Bu aksaklığın ardından VAR, tartışmaların gündemine gelmişti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:13
  1. Rize
  2. var
  3. servet yardımcı

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