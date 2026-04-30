Cilt sağlığından bağışıklığa... Beyaz çay nedir, beyaz çay neye iyi gelir?

Beyaz çay, hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıkan bir içecek. Sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunan bu doğal çay, cilt sağlığından bağışıklığa, kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar birçok alanda yardımcı olabilir. Çin'in geleneksel çay kültüründe önemli bir yer tutan bu çay, ince ve nazik yapısıyla bilinir. Yapraklarının hasat edildiği dönemde herhangi bir işlem görmeden sadece kurutulmasıyla elde edilen beyaz çay, içerdiği zengin antioksidanlar ve diğer sağlıklı bileşenlerle adından söz ettiriyor. Peki, beyaz çayın faydaları nelerdir?