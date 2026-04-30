  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adem Soytekin’den mahkemede tarihi itiraflar: "KİPTAŞ Genel Müdürü’ne 500 bin dolar yolladım" Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi! Suç gelirlerini aklıyorlardı! 11 zanlı yakalandı Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi! Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki İnsanların Ay'da yaşayıp çalışacağı tarih belli oldu! ABD'den İran'a "nihai darbe" hazırlığı: Trump masadaki askeri seçenekleri inceliyor Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi Giresun’da zor karar: Fındık mı, cevher mi? Maden aramalar şehri karıştırdı
Gündem Yeniden Refah şokta! Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda öldü
Gündem

Yeniden Refah şokta! Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeniden Refah şokta! Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda öldü

Giresun’da iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanan 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun’un Aksu bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayla doğrudan ilgisi bulunmayan Utku Konak, kavgayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak Konak’ı bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİMARLIK OKUYORDU

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından N.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Utku Konak’ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23