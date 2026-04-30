Yeniden Refah şokta! Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda öldü

Giresun’un Aksu bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayla doğrudan ilgisi bulunmayan Utku Konak, kavgayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak Konak’ı bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİMARLIK OKUYORDU

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından N.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Utku Konak’ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.