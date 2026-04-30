  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Sumud Filosu'na korsan saldırı! Bakan Fidan'dan diplomatik temas 2 şeytan Lübnan ve İran meselelerini görüştü Siyonist zulmü! Küresel Sumud Filosu'ndan 7 tekneyi ele geçirdiler İtalya'dan İsrail'e Küresel Sumud Filosu tepkisi Yunanistan'da delikanlı biri çıktı! Ülkesini suçladı İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump'a hatırlatma! 3 gün geçti Emniyet Genel Müdürü görevden alındı Aselsan'dan büyük başarı! Rakamlar gurur verici İran medyasından ABD'nin uykusunu kaçıran haber Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi
Siyaset
Siyaset

Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz

Terörist İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik korsan saldırısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Lanetlemek ne demek. İsrail bunu umursuyor veya bundan rahatsız oluyor mu sizce. İsrail'e müdahale şart.

Adem

Istedigimiz kadar bagiralim,çagiralim,lanetleyelim,adamlar bildigini okuyor. Kōpeksiz kōyde dengesiz geziyorlar. Maalesef yaratilanlardan birsey yapabilecek birileri ortalikta yok. Yaradan halledecek insaAllah bu zalim sapkinlari.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23