İnsanların Ay'da yaşayıp çalışacağı tarih belli oldu!

ABD’li bir uzay şirketi, insanların 2030’lu yıllarda Ay yüzeyinde yaşayacağı ve çalışacağı öngörüsünde bulundu.

ABD merkezli “Voyager Technologies” şirketinin Başkanı Dylan Taylor, CNBC’ye verdiği röportajda, “İnsanlık önümüzdeki on yıl içinde Ay yüzeyinde yaşayıp çalışabilecek” dedi.

Taylor, 2020’li yılların sonlarına doğru insanların Ay’a gitmeye başlayacağını ve orada bir tür “Ay üssü” kurulacağını belirtti. Bu üssün, yaşam destek sistemleriyle donatılmış şişirilebilir bir yaşam modülünden oluşmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Ayrıca Taylor, “2032-2033 yıllarında New York’un kuzeyinde balkonunuzda oturup Ay’a baktığınızda orada ışıkları görebileceksiniz; çünkü insanlar orada yaşıyor ve çalışıyor olacak” şeklinde konuştu.

Taylor, uzay sektörünün her zamankinden daha popüler hale geldiğini ve henüz gelişiminin başında olduğunu vurgularken, önümüzdeki 5 yıl içinde veri işleme merkezlerinin bile uzayda faaliyet göstermeye başlayabileceğini söyledi.

Elon Musk da daha önce yaptığı açıklamada, Ay yüzeyinde ilk şehrin 10 yıldan kısa sürede kurulabileceğini dile getirmişti.

Wall Street Journal’da yer alan haberlere göre, Musk’ın şirketi SpaceX, “Starship” adlı uzay aracının ilk insansız Ay inişini Mart 2027’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

2019 yılında kurulan Voyager Technologies’in, Airbus Defence and Space ile birlikte “StarLab” adlı yörünge istasyonunu geliştirmeyi hedeflediği, bu istasyonun mevcut Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerini alabileceği ve 2029 yılına kadar yörüngeye gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor.