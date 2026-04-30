Adem Soytekin’den mahkemede tarihi itiraflar: "KİPTAŞ Genel Müdürü’ne 500 bin dolar yolladım"
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davasında yaşanan skandal gelişmeleri ve medyanın bu itiraflar karşısındaki suskunluğunu köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, tutuklu sanık Adem Soytekin’in mahkeme huzurunda verdiği ifadelerin yenilir yutulur cinsten olmadığını vurguladı.
Adem Soytekin, mahkemede rüşvet çarkını açıkça kabul ederek, “KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a 500.000 $ yolladım” dedi. Soytekin’in itirafları bununla da sınırlı kalmadı:
- KİPTAŞ’a yapılan inşaatlarda bazı dairelerin CHP’li yöneticilere daha ucuza verilmek üzere ayrıldığını belirtti.
- CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının tadilatı karşılığında üç daire aldığını ve bunun kaynağının rüşvet olduğunu itiraf etti.
"Ekrem Bey beni engellemeye çalıştı"
Karahasanoğlu, Soytekin’in duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu çarpıcı cümlelere dikkat çekti. Soytekin ifadesinde, “Ekrem Bey itirafçı olmamı engellemeye çalıştı. ‘Bize operasyon yapılacak, sen de listedesin, paraları Turan Taşkın Özer’e ver’ dedi” ifadelerini kullandı.
Duruşmanın başında her söze müdahale etmek isteyen İmamoğlu’nun, bu net itiraflar karşısında sessiz kaldığını belirten Karahasanoğlu; “Antik Yunan’dan felsefe yapan Ekrem Bey, gerçekler acı gelince sadece ‘Size kolay gelsin’ diyebildi” sözleriyle İBB Başkanı’nı eleştirdi.
Fonlu medya ve "muhafazakar" sessizlik
Yazıda, bu büyük yolsuzluk davasının görmezden gelinmesine sert tepki gösterildi. Karahasanoğlu, reklam pastasından pay alan gazetelerin manşetlerini şu şekilde analiz etti:
- Sözcü ve Cumhuriyet: İtirafları itibarsızlaştırmaya çalışmak veya İBB reklamları karşılığında haberleri çarpıtmakla suçlandı.
- Karar, Milli Gazete ve Yeni Asya: "Muhafazakar" çizgide olduklarını iddia etmelerine rağmen, İBB’den gelen imkanlar ve reklamlar sebebiyle rüşvet itiraflarını birinci sayfalarına taşımadıkları için eleştirildi.
Karahasanoğlu yazısını, “Hazreti Ömer adaleti deyip, Ekrem İmamoğlu’ndan yana tavır alan dindar insanlara yazıklar olsun” diyerek noktaladı.
