Beşiktaş fitili ateşledi! Herkesi heyecan bastı bile! Taraftar neye uğradığına şaşıracak...
Beşiktaş, yabancı bir file bekçisi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Listeye Göztepe'nin Polonyalı oyuncusu Mateusz Lis'in de eklendiği öğrenildi...
Beşiktaş yaz döneminde kesin olarak bir yabancı kaleci transferi gerçekleştirecek. Ersin Destanoğlu'nun ayrılması halinde onun yerine yerli bir alternatif düşünülüyor.
Kartal'da yoğun mesai devam ederken, listeye sürpriz bir ismin eklendiği öğrenildi: Göztepe'den Mateusz Lis...
29 yaşındaki file bekçisinin, İzmir ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var. Ayrıca sözleşmede +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. 1.92 boyundaki eldiven bu sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 27 gol yedi. 16 mücadelede ise kalesini kapattı.
Beşiktaş Yönetimi'nin, Avrupa'daki alternatiflerden istediği sonuçları alamaması durumunda Göztepe'yle masaya oturacağı belirtildi. Mateusz Lis, Türkiye'deki en iyi kaleciler arasında gösteriliyor. İzmir ekibinin 5-6 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Eğer iş pazarlık aşamasına gelirse, oyuncu tarafında sıkıntı çıkması beklenmiyor.
