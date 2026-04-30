İran'dan Trump'a '3 gün' salvosu: İstersen canlı yayınlayalım

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Galibaf, "Üç gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Galibaf, ABD yönetiminin yanlış isimlerden tavsiye aldığını ve bu zihniyetin petrol fiyatlarını kontrol edilemez noktaya taşıyacağını öne sürdü.

"Sıradaki durak 140 dolar"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in abluka teorilerini de hedef alan Galibaf, bu yaklaşımın küresel piyasaları vurduğunu savundu. Petrol fiyatlarının 120 doların üzerine çıkmasının sorumlusu olarak ABD’li bürokratları işaret eden İranlı yetkili, "ABD yönetiminin Bessent gibilerden aldığı tavsiyeler işte böyle saçmalıklar. Sıradaki durak: 140 dolar. Sorun teoride değil, zihniyette" dedi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sonuç verdiğini iddia etmişti. İran’ın petrol altyapısının teknik nedenlerle çökeceğini ve boru hatlarının büyük bir yıkıma uğrayacağını ileri süren Trump, "İran’ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" diyerek Tahran yönetimine süre biçmişti.