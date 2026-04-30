Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi!

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısının "korsanlık" olduğunu belirterek, "Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı olmadığını" vurguladı.

​​​​​​​Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.

İsrail'in müdahalesinin “tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışa” işaret ettiği aktarılan açıklamada, “Akdeniz'in ortasında, Gazze'den 600 mil uzakta, dünyanın gözü önünde sivillerin kaçırıldığı” vurgulandı.

Açıklamada, Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

"İsrail donanmasının saldırgan tutumunun bir parçası olarak gemileri durdurduğu, acil durum kanalları da dahil olmak üzere iletişim kanallarını engellediği ve sivilleri zorla kaçırdığı" vurgulanan açıklamada, "Burası ihtilaflı sınır bölgeleri değil, uluslararası sular." değerlendirmesi yapıldı.

"Hesap sorulmasını talep ediyoruz"

Açıklamada, İsrail'in eylemleri karşısında sessiz kalanlara tepki gösterilerek, “uluslararası hukuku savunduğu iddia eden hükümetlerin bir kez daha tek kelime etmemesi” eleştirildi.

Kaçırılanların serbest bırakılması için ne ivedi taleplerin ne de sorumluluk alma çağrıların olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu tepkisizlik tarafsızlık değil, izin vermek ve suç ortaklığıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, acil yanıt ve hesap verilebilirlik talep edilerek, kaçırılan sivillerin nerede olduğu, nereye götürüldükleri ve Avrupa hükümetlerin kaçırma eylemlerin kolaylaştırmak için İsrail ile işbirliği yapıp yapmadığı sorularına dikkat çekildi.

İsrail’in silahsız sivillere yönelik, tüm dünyanın gözleri önünde ve hiçbir sonuçla karşılaşma endişesi duymadan kaçırma eylemleri gerçekleştirebilecek bir noktaya nasıl geldiğinin sorgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum felaket niteliğinde bir emsal teşkil etmektedir ve en sert şekilde kınanmalıdır. Dünya hükümetlerinin sessiz kalması, uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulandığını ve İsrail'in dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, hiçbir sonuçla karşılaşmadan sivillerin hayatlarını hedef alabileceğini göstermektedir. Hesap sorulmasını talep ediyoruz."

Aktivistler kaçırıldı

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun 21 tekneyi alıkoyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi." ifadeleri yer aldı.

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."