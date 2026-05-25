Beştepe'de diplomasi trafiği hız kesmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik zirve!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.