Beştepe'de diplomasi trafiği hız kesmiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik zirve!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yürütülen mekik diplomasisi kapsamında Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.
Gündem
Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"na damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli silahlı robotunu imzaladı!