THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

Çorum'da yardım etmek istediği madde bağımlısı tarafından, falçatayla boğazından yaralanan genç, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:24
Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

Çorum’da İsmail Hakkı T. (18), iddiaya göre, yaralı olduğunu sanarak yardım etmek istediği A.T.'nin (17) falçalatalı saldırısında yaralandı. İsmail Hakkı T. hastanede tedaviye alınırken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.T. polis tarafından yakalandı.

Gazi Caddesi'nde gezen İsmail Hakkı T., dün öğle saatlerinde iddiaya göre, yerdeki A.T.'nin yaralı olduğunu sandı. Yardım etmek için yaklaştığı sırada A.T., elindeki falçatayı İsmail Hakkı T.’ye savurdu. Boğazından yaralanan İsmail Hakkı T., kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan ise polis tarafından yakanıp, gözaltına alındı.

'Ne olduğunu anlayamadım'

Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T.,  “Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktı” dedi.

'Bunu neden yaptı'

Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T.  ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilim” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:24
  1. Çorum
  2. falçatalı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balzamik sirke mücevherle yarışıyor
    1. Balzamik sirke mücevherle yarışıyor
    2. Türkiye ve AB'den, ABD'ye karşı kritik..
    3. Sri Lanka'da toplu mezardan 230 kişiye..
    4. Akdeniz Cimnastik Birliğine Türk üye
    5. Karatay'dan Erdoğan’ın 'sağlık'..
    6. Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz..
    7. Kosova ile Sırbistan arasında vergi..
    8. Evyeler, lavabolar onunla pırıl pırıl
    9. AK Parti Ordu belediye başkan adayı..
    10. Mustafa Cengiz'e ceza üstüne ceza!
    11. Nevralji olabilir
    12. Girişimcilikte Önce Kadın mobil..
    13. Ankara'da feci ölüm! Damdan dama..
    14. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
    15. Ayvalık'ta denizde maden aranması..
    16. "Paranoya" nedir?
    17. Mandalina ve portakal kabuklarını..
    18. Motorinde 13 kuruş indirim
    19. Şampiyon Habib Nurmagomedov kutsal..
    20. Meğer kökler besin için mantarla..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"