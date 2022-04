Yardım devletten şovu ‘zillet’ten!

Yatırmadığı elektrik faturaları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği ve 10 aydır elektriğin kesik olduğu söylenen evde, ajans işi kirli bir mizansen kurgulandığı ortaya çıktı. “Ak Parti’ye oy vererek hatta ettik” diyen ve CHP tiyatrosunda figüranlık rolü kapan Hülya Gültepe’nin, AK Parti iktidarına bağlı kamu kurumlarından düzenli destek aldığı, CHP’li belediyelerden ise eli boş döndüğü öğrenildi. Ziyaret edilen Demir ailesinin de evinde elektriğin kesik olmadığı ortaya çıktı.

Devlet yıllardır yardım ediyor

Her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı üzerinden kirli bir operasyon yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde ziyaret ettiği ve zillet medyasının ise manşete çektiği sözde mağdur kadın üzerinden sahnelenen karanlık senaryonun perde arkasını Akit aralıyor. Zilletin adayı olarak cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasına rağmen ittifak ortaklarından yüz bulmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gündeme gelme adına kurguladığı ajan işi bir algı operasyonu daha elinde patladı.

“AK Parti’ye oy vererek hatta ettik. Keşke vermeseydik” diyerek CHP goygoyu yapan ve 10 aydır elektriklerinin kesik olduğunu söyleyen Hülya Gültepe adlı vatandaşın, devletten her ay kendi ve çocukları adına toplamda 4 bin TL emekli maaşı aldığı ve yıllardır kaymakamlık eliyle düzenli olarak desteklendiği ortaya çıktı. SGK’dan 2 bin TL dul maaşı alan Gültepe’nin kızı ve oğluna da devlet tarafından biner lira ödendiği ve kamu kurumlarından düzenli nakdi yardım aldığı ortaya çıktı. Akit’in ulaştığı Mamak Kaymakamlığı görevlileri, Gültepe ailesinin 2013 yılından beri desteklendiğini, aileye 2021 yılı içerisinde 2 bin 500 TL, 2022 yılında ise bin 500 lira nakdi destek verdiklerini açıkladı.

Suyunu Mansur Yavaş kesti

Emekli maaşına ve AK Parti iktidarının yardımlarına rağmen mağduru oynayan ve ‘Erdoğan’ın yeri sıcak, suyu var, yemeği var, içeceği var’ sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun şovuna alet olan Hülya Gültepe’nin, CHP’li belediyelerden ise eli boş döndüğü belirlendi. Yardım başvurusunda bulunduğu CHP’li Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gültepe’ye son 6 ay içerisinde sadece 500 TL nakdi yardımda bulundu. Sosyal yardım alanlara her ay düzenli olarak et yardım yapacağını iddia eden Yavaş, aileye et almaları için ise şimdiye kadar sadece 100 TL verdi. Yavaş’a bağlı ASKİ’nin ise ödenmeyen fatular sebebiyle ailenin suyunu kestiği öğrenildi. Eşi 11 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Hülya Gültepe üzerinden siyasi rant devşiren CHP’li isimler arasında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yer alıyor. 7 Nisan 2015’te aile ile görüştükten sonra bir kez gıda kolisi yardımında bulunan ve bir grup gazeteci ile yaptığı ikinci ziyareti sırasında Gültepe’nin kalbi delik oğlu Mustafa’yı tedavi edeceğini söyleyen CHP’li Yaşar da aileyi yüzüstü bıraktı. Yaşar, aile Mamak ilçesinde taşındığı gerekçesiyle hiçbir yardımda bulunmadı.

“4 aydır elektrik kesik” yalanı

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği ve “4 aydır elektrikleri kesik” denilen Demir ailesinin yaşadığı evde ise elektriklerin kesik olmadığı ortaya çıktı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), iddialar üzerine bir açıklama yaparak, “Tesisatın 31 Mart’ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan’da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.