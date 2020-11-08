Yarbay Şebnem Aktop: 37’si yurt içinde 111 terörist öldürüldü

Bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini, bir ayda 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere 21 operasyon icra edildiğini belirterek "Operasyonlarda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist yok edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 176 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir" dedi. Aktop, operasyonlarla terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu gelirlerine de büyük darbe vurulduğunu aktardı.