Yaratılış Kongresi! Kur’an-ı Kerim kâinatı okuyor

ALİ ERKAN KAVAKLI GAZİANTEP

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 51 üniversiteden 150 bilim insanını bir araya getiren kongrede sunulan tebliğler, Kur’an’ın kâinata anlam kazandıran mesajları ile bilimlerin ortaya koyduğu düzen, oran, matematik ve yasalar arasında hayrete düşüren bir uyum olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, kâinatın işleyişini inceleyen bilimler ile kâinatın sırlarını okuyan ve bildiren vahyin aynı hakikatin iki yüzü olduğunu vurguladı.

YARATILIŞ TESADÜFİ DEĞİLDİR

Kongre sonunda Prof. Dr. Osman Bilgin’in imzasıyla yayınlanan sonuç bildirgesinde, bilimsel çalışmalar ve Kur’an perspektifinin bir araya geldiği değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgeye göre, genetik, embriyoloji, kozmoloji, kimya, biyokimya, fizik ve sosyal bilimler alanlarındaki araştırmalar, tüm canlı ve cansız varlıkların büyük bir ölçülülük, hikmet ve ince ayar ile yaratıldığını ortaya koymaktadır. Yaratılışın evrensel bir ilke olduğu vurgulanan bildirgede, hücrelerin iç düzeninden yıldızların hareketine, bitkilerden insan ruhuna kadar gözlenen sistematik yapı, kâinatın tesadüfi olmadığını ve yaratılışın sürekli bir süreç olduğunu göstermektedir. Bildiride ayrıca, bilimin varlığın nasıl işlediğini, vahyin ise varlığın neden var olduğunu açıkladığını belirtiyor. Bilimsel yöntemlerle elde edilen “nasıl”ların, Kur’an’ın sunduğu “niçin”lerle birleştiğinde, insanın yerini ve sorumluluğunu anlamasının mümkün hâle geldiği ifade edildi.

EVRİMİ DESTEKLEYECEK KANIT YOK

Evrim tartışmalarında kavram karmaşasına dikkat çekilen bildirgede, türlerin değiştiği iddiasını destekleyecek bilimsel bir delil bulunmadığı belirtilirken, kâinatın madde ile sınırlı olmayan estetik bir bütünlük taşıdığı ve ölçü, oran ile düzenin yalnızca işlevsel değil, estetik bir anlam da barındırdığı kaydedildi. İnsan biyolojisi ve ruh dünyasının açıklanamaz derinliği, yaratılışın en güçlü delilleri arasında gösterildi. Eğitim sisteminde ise yaratılış odaklı bütüncül bilim dilinin zorunlu hâle geldiği vurgulanıyor; seküler bilim dilinin gençlerde anlam boşluğu oluşturduğu, Kur’an ile desteklenen bütüncül bilim yaklaşımının ise öğrencilere entelektüel ve ruhî denge kazandırdığı ifade ediliyor.