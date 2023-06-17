Yaramaz saksağan itfaiye ekiplerini seferber etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen semtine bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde bulunan bir evin havalandırma boşluğuna sıkışan saksağan için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ev sahiplerinin çağrısı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri evin içerisinde bulunan havalandırma boşluğunda bir saksağan olduğunu tespit ederek kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda saksağan sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan saksağan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan hayvan özgürlüğe kanat çırpmaya devam etti.