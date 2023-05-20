Yaramaz kedilerin halleri yürekleri ısıttı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz
Sosyal medyada viral olan videodaki yaramaz kedilerin halleri izleyenlerin içini ısıttı.
Kedilerin kimisi tuvalet kağıdı darmadağın ederken kimisi ise girdiği dolaptaki elbiselerin altını üstüne getiriyor.
Siyasi gündemin yoğunluğu arasında nefes almak isteyen sosyal medya kullanıcıları, kedilerin videosunu binlerce defa paylaştı.
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