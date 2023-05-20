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Sosyal Medya Yaramaz kedilerin halleri yürekleri ısıttı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz
Sosyal Medya

Yaramaz kedilerin halleri yürekleri ısıttı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz

Yeniakit Publisher
2023-05-20 23:12:00 - 2023-05-20 23:14:49

Sosyal medyada viral olan videodaki yaramaz kedilerin halleri izleyenlerin içini ısıttı.

Kedilerin kimisi tuvalet kağıdı darmadağın ederken kimisi ise girdiği dolaptaki elbiselerin altını üstüne getiriyor.

Siyasi gündemin yoğunluğu arasında nefes almak isteyen sosyal medya kullanıcıları, kedilerin videosunu binlerce defa paylaştı.

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