Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler
Antalya'da trafik kazasında yaralanan vatandaş, hastaneye tabut içinde götürüldü.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Ambulans gecikince bölgedekiler, yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.
Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü.