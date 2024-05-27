  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu duyanlar deterjanları çöpe atıyor, yerine bunu kullanıyor! Canan Karatay büyük sırrı açıkladı

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane
Yerel Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler
Yerel

Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler

Yeniakit Publisher
2024-05-27 16:52:00 -
Yaralıyı hastaneye tabutla götürdüler

Antalya'da trafik kazasında yaralanan vatandaş, hastaneye tabut içinde götürüldü.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 24 Mayıs'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Ambulans gecikince bölgedekiler, yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.

Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü.

Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı
Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı

Spor

Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi
Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi

Gündem

Antalya’da yaşanan teleferik kazası denetçilere ders oldu: O teleferik işletmesi mühürlendi

Alex’in Antalyaspor’a hediyesi o olacak! Eski gol kralı geri dönüyor!
Alex’in Antalyaspor’a hediyesi o olacak! Eski gol kralı geri dönüyor!

Spor

Alex’in Antalyaspor’a hediyesi o olacak! Eski gol kralı geri dönüyor!

Hayatının şokunu yaşıyor! Antalya'dan ev alan rus neye uğradığını şaşırdı
Hayatının şokunu yaşıyor! Antalya'dan ev alan rus neye uğradığını şaşırdı

Yerel

Hayatının şokunu yaşıyor! Antalya'dan ev alan rus neye uğradığını şaşırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23