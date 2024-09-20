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Gündem Yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne şaka gibi ceza! Çileden çıkmamak elde değil
Gündem

Yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne şaka gibi ceza! Çileden çıkmamak elde değil

Yeniakit Publisher
2024-09-20 01:01:00 -
Yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne şaka gibi ceza! Çileden çıkmamak elde değil

Düzce'de 24 kişinin yaralandığı kazada hastaneye gitmeye çalışan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne ödül gibi ceza verildi. Ceza isyan ettirirken 'Bu görüntüleri daha çok görürüz' yorumları yapıldı.

Düzce’de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

Ş.A.'nın kullandığı 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızla sevk edildi.

Ancak bir ambulansın, yoldaki kamyon tarafından engellendiği, yol verilmediği tespit edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE 690 LİRA CEZA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.

Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.

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