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Yaşam Yaralı serçeyi kurtarmak isterken canından oluyordu!
Yaşam

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken canından oluyordu!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 13:32:00 - 2024-07-26 13:34:41

Tunceli'de seyir halindeyken yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen vatandaşa kamyon çarptı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı.

Karayoluna çıkan Karaca’ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alındı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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