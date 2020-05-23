Yaralı parmağın 33 günde iyileşme videosu büyüledi
Yaralı bir parmağın 33 günlük iyileşme sürecini gösteren bir video adeta büyüledi.
Yaralı bir parmağın 33 günlük iyileşme sürecini, vücudun kendi kendini nasıl yenilediğini izliyorsunuz. Vücudumuzda bir yara oluştuğunda hızlıca sitokin adı verilen proteinler sentezlenir. Sitokinler, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlar ve iyileşme sürecini yönetir.
Aktüel
Çarpıcı açıklama: İlaç, aşı ve endüstriyel gıda sektörleri yüz binlerce akademisyeni finanse ediyor ve istediklerini söyletiyorlar