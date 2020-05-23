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için kalan
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Yaralı parmağın 33 günde iyileşme videosu büyüledi

Yaralı bir parmağın 33 günlük iyileşme sürecini gösteren bir video adeta büyüledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 02:49:00 -

Yaralı bir parmağın 33 günlük iyileşme sürecini, vücudun kendi kendini nasıl yenilediğini izliyorsunuz. Vücudumuzda bir yara oluştuğunda hızlıca sitokin adı verilen proteinler sentezlenir. Sitokinler, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlar ve iyileşme sürecini yönetir.

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