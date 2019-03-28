Yaralı Kuşlar’ın yayın tarihi belli oldu! Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkacak dizisi Yaralı Kuşlar’ın yayın tarihi belli oldu.

Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (GizemArıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, 1 Nisan’dan itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da ekrana gelecek. Yapımını Stellar Yapım’ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr’ın üstlendiği Yaralı Kuşlar’ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda CemTabak oturuyor. Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor. Yaralı Kuşlar, 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da KanalD’de!

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